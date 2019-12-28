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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ev sahibi Medipol Başakşehir, ilk 28 dakikasında 4 gol bulduğu maçı 5-1 kazandı.

28.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:40

Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. haftada evinde ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi, zirve yolunda rahat bir galibiyet aldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 2. ve 28. daikalarda Demba Ba, 6. dakikada Crivelli, 26. dakikada kendi kalesine Fernandes ve 63. dakikada Elia'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Başakşehir, 33 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor


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