Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, turuncu-lacivertli ekip 60. dakikada Geal Clichy ve 63. dakikada Danijel Aleksic ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. İstanbul ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.

ANTALYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Antalyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.