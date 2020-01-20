Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi - Spor

Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi.

20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:52Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.

Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takım otobüsünün gelişi

Futbolcu ve teknik heyetin inmesi

Futbolcuların otele girişi



Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Kırklareli, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:49  Gaziantep FK'de teknik direktör Sumudica'ya destek
20:38  Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou: "Buraya goller atmaya geldim"
20:30  Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti
20:28  Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
20:25  İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti
20.01.2020 20:57:47