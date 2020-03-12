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Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında son 15 dakika! Canlı anlatım

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı konuk ediyor. Saat 20.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

12.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:25
Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında son 15 dakika! Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir , sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag 'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetiyor..

CANLI ANLATIM

71' Crivelli'nin yerine Robinho dahil oldu.

70' Başakşehir'de Enzo Crivelli sakatlandı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

33' Demba Ba ile çok etkili geldik. Senegalli futbolcunun şutu az farkla dışarı gitti.

9' Aleksic, rakipten kaptığı topla Visca'yı buluşturdu. Visca, ceza sahası yayına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Crivelli'den seken top direkten döndü.

4' İrfan Can sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Başakşehir

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba

KOPENHAG: JohnssonVarela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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Yorumlar (1)
KOPENHAGIN ASKERLERİYİZ:Sonuna kadar Kopenhagı destekliyorum. 6s nin pilot takımını tutacağıma kopenhagı tutarım.
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