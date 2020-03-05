UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka Temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir , hazırlıklarını sürdürüyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Medipol Başakşehir Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Medipol Başakşehir Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda? Başakşehir maçı biletleri ne kadar sorularının yanıtları araştırıldı. ? Medipol Başakşehir Kopenhag maçı şifresiz mi?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı 12 Mart Perşembe günü saat, 23.00'te oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı, ücretli platform olan beINSPORTS'tan yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag Medipol Başakşehir 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.