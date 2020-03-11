Medipol Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka 'nın Kopenhag ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir , hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Sakat oyuncusu bulunmayan turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Sakat oyuncusu bulunmayan turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor
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