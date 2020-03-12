Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.
12.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:16
Medipol Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag 'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir
Etiketler : Nihat Özdemir, Başakşehir, Kopenhag, Spor
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