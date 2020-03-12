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Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

12.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:16
Medipol Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag 'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir

Kaynak: AA

Etiketler : Nihat Özdemir, Başakşehir, Kopenhag, Spor

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