Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.
10.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:21
Medipol Başakşehir 'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Güncel
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