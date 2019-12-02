Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, kupadaki Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Medipol Başakşehir, kupadaki Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

02.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28Medipol Başakşehir, kupadaki Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına başladı
Medipol , Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Hekimoğlu ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Trabzon'a hareket edecek.

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:05 Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu - Spor
17:02 Bakan Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel sporcuları kabul etti - Spor
16:55 15 yaşındaki Emre ilk 11'de - Spor
16:49 Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim Turnuvası sona erdi - Spor
16:46 Manisa FK'dan hakemlere tepki - Spor
16:38 Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi - Spor
16:11 Bordeaux, maça gelmek isteyen taraftar için okuluna izin mektubu gönderdi - Spor
15:40 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti - Spor
15:31 Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı - Spor
14:52 Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor - Spor
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
17:03 Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 17:12:24