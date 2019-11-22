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Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

22.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:36Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Medipol 'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda 20: 30'da başlayacak olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

GALATASARAY: "Okan - Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: "Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli"


- İstanbul

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

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