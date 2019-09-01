Medipol başakşehir maçının ardından

Okan Buruk: Milli maç arasına kazanarak girmek önemliydi

Mustafa Kaplan: Gerekirse kulübümüzün önünü açarız

Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Zor bir gün olduğunu belirten Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Aslında bugün buraya gelirken eksik kadromuz ve bundan önceki dönemde geçirdiğimiz 4 maçlık periyot özgüven eksikliği vardı. Bugün yenmek istiyorduk ilk 10-15 dakika çok iyi oynadık. Gençlerbirliği'nin golü geldikten sonra düşüşe geçtik. İkinci yarıya geldiğimizde yaptığımız hamleler ve giren oyuncular hücum anlamında bizi kaleye götürdü gole yaklaştık. Penaltı ve Edin Visca'nın attığı golle de maçı lehimize çevirdik. Milli takım arasına kazanarak girmek için çok önemliydi. Milli takım arasından sonra özellik eksiklerimiz ve takıma katılan oyuncularla daha iyi olacağız. Kritik bir gündü bugünü kazanarak geçtiğimiz için oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUSTAFA KAPLAN: GEREKİRSE KULÜBÜMÜZÜN ÖNÜNÜ AÇARIZ

Başkanla bir görüşme yapacaklarını ve gerekirse kulübün önünü açacaklarını ifade eden Mustafa Kaplan, "Üzgünüz. 82'nci dakikaya kadar önde giden takımımız vardı. İyi oynadığımız bölümler vardı. Beraberliğe sevinmeyecekken maçı kaybettik. Bir şanssızlıktır gidiyor. Fabricio'nun sakatlığı vardı mecburi değişiklik yaptık. Sonrasın da Berat'ın da kartı vardı. Belki 2'nci golü bulacakken VAR'dan gelen bir karar penaltı yaptığımız bireysel hata mağlup olduk. Ben kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşlarımızı tebrik ediyorum maçı iyi yönettiler. Kulübe gelince Murat başkanla bir görüşme yapacağız. Gerekirse kulübümüzün önünü açarız" ifadelerini kullandı.

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