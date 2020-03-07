Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ve ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın ardından müsabakayı değerlendirdiler.

Okan Buruk, haftayı lider kapattıklarını hatırlatarak, "Lider olarak başladığımız haftayı lider bitiriyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde kazandık. Muhteşem stat ve taraftarın önünde kazanmak çok değerli. Bölüm bölüm iyi işler yaptık, disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı bildik, iyi işler yaptık. 2-0 olunca maç güvenli oldu. 10 kişi kaldık, baskı yedik. Net galibiyet aldık. Oyuncularımı ve Göztepeli oyuncuları kutluyorum. İki takım da sadece futbolda kaldı, iki takım da güzel bir maç seyrettirdi. Haftayı lider bitirmek çok sevindirici. perşembe günü oynayacağımız Avrupa maçımıza herkesi davet ediyoruz. Biz, Türkiye için oradayız. Ülkemiz için, puanımız için oynayacağız. Bir tur daha geçmeye çalışacağız. Perşembe akşamı Kopenhag maçına herkesi davet etmek istiyorum. Stadımızı Türk bayraklarıyla donatalım. Milli maç havasına çevirelim. Genel olarak Avrupa ve ligi aynı seviyede önemsiyoruz. İnanılmaz bir sorumluluğumuz var. Ülke puanını artırmak çok önemli. Belki Avrupa'da başarılı olmak daha prestijli oluyor. İki kulvarda da güzel günlere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ERSAN PARLATAN'A GÖRE KIRILMA ANI, BAŞAKŞEHİR'İN İLK GOLÜ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok üzgün olduklarını söyledi. Parlatan, "İlk devre iyi bir görüntü sergiledik. Golü yiyene kadar ortada bir oyundu belki daha üstündük. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Sonuca gitmek istiyorduk. Zaman zaman iyi işler oldu. Geçiş oyununda dönen topla Başakşehir öne geçti, bizim için kırılma anı oldu. İkinci yarıda istekli sahaya çıktık ama istediğimiz pozisyonlara giremedik. Her şeyi denedik. İki santrforla oynadık. Burada Başakşehir gerçeği var. İyi oynadılar, kaliteli ayaklarıyla gerçekten skoru farklı yöne taşıdılar. Yeni stadımızda ilk yenilgimizi aldık. Dersler çıkaracağız. İyi yapamadığımız işleri çok çalışarak telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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