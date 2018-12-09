Medipol Başakşehir, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Teknik ısınmayla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
, kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar
'daki Zafer Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
MKE Ankaragücü,Başakşehir
09 Aralık 2018 Pazar 14:10