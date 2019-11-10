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Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

10.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:14Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından notlar
Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol 'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.
Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.
Skrtel kadroda yok
Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.
Atatürk, ölüm yıl dönümünde anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir yayınlandı.
Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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