Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

Medipol Başakşehir , Sivasspor ile sözleşmesi biten Muhammet Demir ile anlaştığını açıkladı.
İşte Medipol Başakşehir'in sitesinde yapılan açıklama;
"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO 'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Başakşehir kadrosunu daha önce Aziz Behich , Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp ile güçlendirmişti.