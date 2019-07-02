02.07.2019 14:33
Haberler » Spor » Haber

Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

Medipol Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir, Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp'in ardından dördüncü transferini yapmış oldu.

Medipol Başakşehir , Sivasspor ile sözleşmesi biten Muhammet Demir ile anlaştığını açıkladı.

İşte Medipol Başakşehir'in sitesinde yapılan açıklama;

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO 'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Başakşehir kadrosunu daha önce Aziz Behich , Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp ile güçlendirmişti.

Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

Rıdvan Dilmen, TFFRıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı

Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdiEmre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi

Emre Belözoğlu resmen FenerbahçeEmre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Fenerbahçe, Yasir SubaşıFenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti

Muhammet Demir , Başakşehir , Sivasspor , Spor

YORUMLAR(1)
KRALEX:BOŞ OYUNCUU
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:44 Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi
15:39 Türkiye şampiyonasında derece elde eden okçuların hedefi milli takım
15:35 Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti
15:23 Red Bull Reign'de İzmir şampiyonu belli oldu
15:19 Fatih Altaylı'nın sözlerine Trabzonspor camiasından tepki
15:17 BAK Spor, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'ı transfer etti
15:15 Başkan Orkan, Futbol Yaz Okulunda