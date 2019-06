Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı

Kaynak: AA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Okan Buruk katıldı.Okan Buruk'un başarılı olacağına inandığını aktaran Gümüşdağ, "Okan Buruk'un grafiği hep yukarı doğru seyrediyor. Başakşehir de son 5 sezondur hedefi zorlayan, çıtayı yukarı çıkaran, son 3 yıldır da şampiyonluğu zorlayan bir kulüp. Okan hocaya çok güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber sağlayacağız. Başakşehir ailesine 'hoş geldin' diyorum. Kendisi uzun yıllardır, tanıdığım, bildiğim ve inandığım bir dostumdur. Kendisinin çok başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.Basında adı transferde geçen futbolcularını bırakmayı düşünmediklerini vurgulayan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:"Son 20-25 gündür medyada takımın tamamının değiştiği veya transfer olduğu haberleri var. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Başakşehir, 5 yıldır kazandığı ezberi, zirveyi zorlayan halini koruyacak ve daha yukarı çekecek. Sözleşmesi bitenler dışında medyada ismi geçen hiçbir futbolcuyu vermek istemiyoruz. Hedefe koşan bir takımız. Öncelikli hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak, sonra da Süper Lig şampiyonluğunu zorlamak. Sözleşmesi biten Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile devam etmek gibi bir düşüncemiz şimdilik yok."Okan Buruk: "Hedeflerimiz büyük"Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk ise kendisini bu göreve layık gördüğü için Başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Başakşehir gibi hedefleri ve idealleri olan, tesisleşmesi ve kurumsallığıyla herkese örnek olan bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir mutluluk." dedi.Ellerindeki kadroyu koruyacaklarını aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Elimizdeki mevcut kadroyla devam edip, bu kadroya ekleyeceğimiz kaliteli ve iyi oyuncularla hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. İyi bir kadromuz var. Burada zaten mutlu bir aile ve yıllardır süren başarı var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ekibimle, enerjim ve heyecanımla, buradaki mutluluğun biraz daha üzerine koyup şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'ne giren bir takım hedefinde ilerlemek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.Beşiktaş'a giden teknik direktör Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden Buruk, şöyle konuştu:"O da burada önemli başarılara imza attı. Biz de bu yolda devam edeceğiz. Son takımım Çaykur Rizespor. Rizespor'a da beni şampiyonluk için yarışan bir takıma taşıdığı için teşekkür ediyorum. Aynı hedefler doğrultusunda yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Başakşehir olacaktır. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok çalışıp bu takımı hak ettiği şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız.""Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok"Okan Buruk, imza töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübün küçülmek gibi düşüncesinin olmadığını anlattı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyleyen Buruk, "Başakşehir'in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de aynı şekilde devam edecek. Elimizdeki oyuncuları kadromuzda tutacağız. Başkanımızın kararı ve benim isteğim bu yönde. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak bir takımız. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok." değerlendirmesinde bulundu.Buruk, kendisini şampiyonluk yarışına hazır hissettiğini vurgulayarak, "Hedefler çok önemli. Çalıştığınız her takım size bir tecrübe katıyor. Burada olma sebebim ve heyecanım bu takımın hedeflerinin büyük olması. Bu yarışa doğru bir şekilde hazırım. Kulübümüz bu olanakları çok doğru bir şekilde sağlıyor. Tesisleşme, kurumsal ve yıllardır süren oyun anlayışı var. Doğru eklemelerle takımımızı daha yukarılara taşıyacağız. Bu yarışın içinde olmaya çok aç bir insanım. Bunun için çalışacağım." ifadelerini kullandı.Okan Buruk, Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu Vedat Muric ile Medipol Başakşehir'de sözleşmesi süren Arda Turan ile ilgili soru üzerine, "Rizespor'un Vedat Muric ile ilgili vereceği karar önemli. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa başkanımızla konuşup değerlendiririz. Arda da bizim sözleşmeli oyuncumuz. O da diğer oyuncular gibi kampa katılıp bize en iyisini vermeye çalışacak." diyerek sözlerini tamamladı.