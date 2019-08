Medipol Başakşehir - Olympiakos: 0-1

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Orel Tsvika Grinfeeld, Roy Hassan, Idan YarkoniMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Chedjou, Viera, Clichy, İrfan Can, Mahmut (Dk.62 Azubuike), Visca, Gulbrandsen (Dk. 69 Elia), Robinho, Crivelli (Dk. 81 Demba Ba)OLYMPİAKOS: Jose Sa - Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena (Dk. 73 Camara), Masouras,(Dk. 83 Bruno), Guerrero (Dk. 88 El Arabi)GOLLER: Dk. 53 Masouras ( Olympiakos SARI KARTLAR: Crivelli, Visca, İrfan Can, Clichy, Viera (Medipol Başakşehir) Tsimikas, Valbuena, Bruno (Olympiakos)KIRMIZI KART: Dk. 81 İrfan Can (Medipol Başakşehir)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Başakşehir 53'üncü dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci 21 ve 81'inci dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Ağustos Salı günü oynanacak. Karaiskakis Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

14'üncü dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Viera kafayı vurdu. Kaleci Jose Sa topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Gelişen pozisyonda Gulbrandsen'in şutu takım arkadaşı Crivelli'den dönerken devamında Mahmut'un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

16'ncı dakikada Başakşehir'de sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde Semedo topu arka direğe doğru aşırttı, Chedjou'nın topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı.

37'nci dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı kornerde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten auta çıktı.

38'inci dakikada Olympiakos hücum yönünün sağından Valbuena ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası için müsait pozisyonda bulunan Guilherme topu üstten auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Olympiakos'un golü geldi. Sağ kanattan gelişen Olympiakos atağında Podence'nin pasında Valbuena topla buluştu. Valbuena'nın ortasında Masouras'ın kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

71'inci dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın ceza sahası yayı üzerinden çektiği etkili şutu kaleci Jose Sa soluna yatarak kornere çeldi.

79'uncu dakikada İrfan Can'ın kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

90+2'nci dakikada Başakşehir Visca ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bruno'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi ancak topun başına geçen Visca'nın şutunu kaleci Jose Sa soluna uzanarak kurtardı.

Mücadele Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

- İstanbul