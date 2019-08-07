Medipol Başakşehir-Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir
ile Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen, Crivelli
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero