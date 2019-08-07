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Medipol Başakşehir-Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: 3.

07.08.2019 19:48 Medipol Başakşehir-Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen, Crivelli
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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