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Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

13.08.2019 20:21
Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, 1-0'ın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden yönetiyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Haydi Başakşehir!

İLK 11'LER

OLYMPİAKOS: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho.

Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım

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