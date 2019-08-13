Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, 1-0'ın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden yönetiyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Haydi Başakşehir!
İLK 11'LER
OLYMPİAKOS: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho.