Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

02.08.2019 21:26 Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerin ardından pas ve dar alan çalışması yapıldı.
Alexandru Epureanu çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:42   Balıkesirspor - Afjet Afyonspor hazırlık maçında gerginlik
21:40   Konyaspor, Marin Anicic'i transfer etti
21:39   Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı
21:36   Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi
21:36   Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'e yapılan ırkçı saldırı
21:32   Balıkesirspor-Afjet Afyonspor hazırlık maçı yarıda kaldı
21:26   Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı