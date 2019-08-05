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Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.08.2019 22:29 Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanında, 5'e 2 pas çalışmasının ardından savunma ve duran top organizasyonları üzerinde durulduğu belirtildi.
Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarına fizyoterapist eşliğinde devam etti.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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