Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

Süper Ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Olimpiakos ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Bu maç aynı zamanda Okan Buruk'un turuncu lacivertliler başında çıkacağı ilk resmi maç olacak. Maçın canlı yayın bağlantısı ve detaylar haberimizde. Peki, Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - OLİMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek. Bu maçı online izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı canlı izle

OKAN BURUK'UN İLK RESMİ MAÇI



Abdullah Avcı'nın ayrılması sonrasında Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak. Teknik adamın yönetiminde oynadığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN 19. AVRUPA KUPA MAÇI

Medipol Başakşehir, Olimpiakos ile bu akşam oynanacağı maç ile Avrupa Kupalarındaki 19. karşılaşmasına çıkacak. Bundan önce oynadığı 18 maçta Başakşehir, 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Ve bu maçlarda 19 gol atıp kalesinde 26 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR OLİMPİAKOS MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Azubuike, İrfan Can, Gulbrandsen, Robinho, Elia, Demba Ba

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero