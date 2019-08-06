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Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

06.08.2019 20:23 Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
İdman öncesi Okan Buruk, turuncu-lacivertli futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmayla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Mevlüt idmanda yer almadı
Turuncu-lacivertli takımda ayak bileği burkulan Mevlüt Erdinç antrenmanda yer almadı. Mevlüt'ün sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, bu sezon ilk kez takımla çalıştı.
Epureanu, antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte çalışmada yer aldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın saat 20.45'te Olympiakos ile karşılaşacak.

Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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