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Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

27.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:43Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol , UEFA Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Başakşehirli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Roma maçının taktik hazırlığını yaptı.

Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana katılmadı. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: İHA

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