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Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

- Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

27.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:13
- Medipol , maçı hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Başakşehirli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Roma maçının taktik hazırlığını yaptı.
Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana katılmadı.
Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: İHA


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