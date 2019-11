Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru - Paulo Fonseca/Lorenzo Pellegrini

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında yarın Medipol Başakşehir 'e konuk olacak Roma 'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, iki takımın da kazanmak istediğini ancak galibiyet adına oyuncularına güvendiğini söyledi.Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Lorenzo Pellegrini ile katılan Fonseca, "Her şey bir yana takımıma her zaman güveniyorum. Herhangi bir maçta olduğu gibi yarınki maça da kazanmak için çıkacağız. Amacımız kazanmak. Daha önce de ifade ettim. Yarın zor bir maç olacak. İki takım için de zor bir maç olacak. Başakşehir çok güzel bir çıkış yakaladı, kazanmaya ihtiyaçları var ama biz de kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Portekizli teknik adam, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansı ve yarın sahada olup olmayacağı yönündeki sorulara, "Halihazırda kadroyu yapmadım. Yarın kesin kadroyu açıklayacağız, kararımızı vereceğiz. Cengiz, bizim için çok önemli bir oyuncu. Türk oyuncularımız Cengiz ve Mert, genç oyuncular. Her ikisinin de önünde çok büyük bir kariyer olacağı kanaatindeyim. Çok çalışmaları gerekiyor. Her ikisine de güveniyor ve inanıyoruz, onun için bizimleler." yanıtını verdi.Paulo Fonseca, Alessandro Florenzi ve Javier Pastore dışında sakat oyuncuları bulunmadığını da kaydetti.Pellegrini: "Yarın çıkacağız ve kazanacağız"Medipol Başakşehir ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, "Yarınki maç, birçok nedenden ötürü çok büyük bir önem kazandı. Gruptan çıkmanın ötesinde Roma'nın kendini toparlaması, moral kazanması için de çok önemli bir maç oldu. Amacımız yarınki maçı kazanmak. Bununla da sınırlı değil, sahaya çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu sabah da rakibimizin videolarını seyrettik. Kanatlardan çok iyi gelen bir takım. Haliyle bunlara önlemler almaya çalışacağız. Amacımız çıktığımız her maçı kazanmak. Rakibimiz iyi bir çıkış yakaladı ama bizim kazanmayı istemenin ötesinde, kazanmaya ihtiyacımız da var. Yarın çıkacağız ve kazanacağız." şeklinde konuştu.Sakatlığını atlattığını aktaran Pellegrini, "Bir sakatlık dönemi geçirdim, geçen haftadan beri oynamaya başladım. Sakatlığı atlatmak için çok çalıştım, yüzde yüz formumda mıyım bunu zaman gösterecek. Hiçbir zaman mükemmele erişmek mümkün değildir, mükemmel ancak bir hedef olur. Ancak çalışarak kendimizi daha iyiye taşıyabiliriz. Benim de amacım kendimi hep ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.Edin Dzeko ile uyumuna da değinen İtalyan futbolcu, "O, devamlı olarak 'Bana pas ver, gol atmak istiyorum.' diyor. İtiraf edeyim, gol pası vermek, güzel ortalar yapmak ve gol olması benim için çok büyük bir keyif. Tabii ki gol atmanın hazzı da çok farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.