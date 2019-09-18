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Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.09.2019 22:42Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında turuncu-lacivertli ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la fotoğraf çektirdi.

Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı gözlendi.

Medipol Başakşehir'in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: AA

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