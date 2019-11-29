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Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı

Medipol Başakşehir ile Roma takımlarının karşılaştığı maçta sahaya yabancı madde atarak, futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan iki kişi yakalandı.

29.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:56Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atan 2 kişi yakalandı

Medipol ile takımlarının karşılaştığı maçta sahaya yabancı madde atarak, futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç sırasında, güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde, Roma takımının oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet etti.

Pellegrini hafif yaralanırken sahaya yabancı maddeyi attığı belirlenen Y.Y (37) ile M.A (32) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Y.Y'nin "kasten yaralama" ve "sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.


Başakşehir, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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