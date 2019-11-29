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Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Paulo Fonseca

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 3-0 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

29.11.2019 00:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:42
UEFA Ligi J Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Medipol 'i 3-0 yenen İtalya temsilcisi 'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fonseca, "Maçın zorluğunu biliyorduk, gruptan çıkmak, yolumuza devam etmek için maçı kazanmamız gerekiyordu. Takımımız bunun bilinciyle oynadı, oyuncularımız üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Başarılı oldular ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.
Bugün galibiyetten de çok sakatlıktan dönen oyuncularının oynamasına sevindiklerini belirten Portekizli teknik adam, "Hayalimizdeki Roma çok daha iyisidir, onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük, iyi oynadık, üç gol attık ama beni mutlu eden başka şeyler de oldu. Mkhitaryan'ın sakatlıktan dönmesi, Spinazzola'nın da sakatlıktan dönmesi ve oynaması, ayrıca iyi mücadele etmesi mutluluk verici." şeklinde konuştu.
Sakatlıktan dönen bir diğer oyuncuları Pellegrini'nin de kendileri için çok özel bir isim olduğunun altını çizen Fonseca, "İki aylık sakatlık döneminden sonra yeni yeni maçlara döndü. Futbol zekası olan bir oyuncu, bunu fiziğiyle birleştirince ulaşacağı başarıyı hepimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Medipol Başakşehir-Roma maçının ardından - Paulo Fonseca

Başakşehir, Avrupa, Roma, Güncel

Kaynak: AA


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