Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi! - Spor

Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

28.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:36

UEFA Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol , İtalya'nın takımına 3-0 yenildi. Roma'nın gollerini 30. dakikada penaltıdan Jordan Veretout, 41. dakikada Justin Kluivert ve 45+1. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya indi. Roma ise 8 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Başakşehir, son hafta Almanya'da Mönchengladbach'ı mağlup ederse tur atlayacak.

CENGİZ 71'TE OYUNA GİRDİ

İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için Başakşehir maçının ayrı bir önemi vardı. Cengiz, eski takımı Başakşehir'e karşı yedek başladı ve müsabakanın 71. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu oyuna girerken taraftarlar uzun bir süre Cengiz'i alkışladı.

MAÇI ŞENOL GÜNEŞ DE İZLEDİ

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçlarını yakından takip ediyor. Güneş son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir'in evinde İtalyan ekibi Roma karşı oynadığı müsabakayı protokolden izledi.

12 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ

Mücadeleye taraftarların ilgisi diğer maçlarına göre yüksekti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 12 bin 223 seyirci izledi. Roma taraftarları da deplasman tribününde 495 kişi ile yer aldı.

Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (1)
SİNYOR FATİH TERİM:Tebrikler Roma
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:46 Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
23:45 Paulo Fonseca: "Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık"
23:42 Okan Buruk: "En kötü yaptığımız şey defans yapamamaktı"
23:40 Medipol Başakşehir - Roma maçından kareler -2-
23:37 THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki Moskova: 76
23:24 Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
23:00 Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
22:43 Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:45 Kahramanmaraşlı esnaf, ocağına incir ağacı dikti
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 23:52:15