Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi. Roma'nın gollerini 30. dakikada penaltıdan Jordan Veretout, 41. dakikada Justin Kluivert ve 45+1. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya indi. Roma ise 8 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Başakşehir, son hafta Almanya'da Mönchengladbach'ı mağlup ederse tur atlayacak.

CENGİZ 71'TE OYUNA GİRDİ

İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için Başakşehir maçının ayrı bir önemi vardı. Cengiz, eski takımı Başakşehir'e karşı yedek başladı ve müsabakanın 71. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu oyuna girerken taraftarlar uzun bir süre Cengiz'i alkışladı.

MAÇI ŞENOL GÜNEŞ DE İZLEDİ

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçlarını yakından takip ediyor. Güneş son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir'in evinde İtalyan ekibi Roma karşı oynadığı müsabakayı protokolden izledi.

12 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ

Mücadeleye taraftarların ilgisi diğer maçlarına göre yüksekti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 12 bin 223 seyirci izledi. Roma taraftarları da deplasman tribününde 495 kişi ile yer aldı.