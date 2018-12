Medipol Başakşehir Sahasında Yine Kazanamadı

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:14



15 Aralık 2018 Cumartesi 21:14

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir , son 3 maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı.İki hafta önce sahasında Demir Grup Sivasspor 'a mağlup olan, geçen hafta ise deplasmanda Ankaragücü 'nü 1-0 yenen Abdullah Avcı 'nın ekibi evindeki Galatasaray beraberliği ile son 3 haftada toplam 5 puan kaybetti.Bu sezon 4. beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 34'e yükseltti. Medipol Başakşehir, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı da korudu. İrfan Can 3. golünü attıMücadelenin 18. dakikasında Medipol Başakşehir'i, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golü atan İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı.Bu sezon ilk golünü 4. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'a, ikinci golünü de 5. haftada Antalyaspor 'a atan İrfan Can, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırmayı başardı.İrfan Can geçtiğimiz sezon ise yalnızca 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Emre Belözoğlu ve Epureanu cezalıMedipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu Galatasaray mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan iki futbolcu bu sezon dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştü.Emre ve Epureanu, İstanbul ekibinin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Abdullah Avcı'dan aynı dakikada iki hamleMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın 67. dakikasında iki oyuncu değişikliğine birden gitti.Avcı, Stefano Napoleoni'nin yerine sakatlıktan dönen Eljero Elia 'yı, Riad Bajic'in yerine de Emmanuel Adebayor 'u sahaya sürdü.Medipol Başakşehir sahasındaki 4. golü yediTuruncu-lacivertli ekip, bu sezon sahasındaki 8. maçta 4. golü Galatasaray'dan yedi.Bu sezon evindeki Trabzonspor , Antalyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden tamamlayan İstanbul ekibi, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra 1 gol de Galatasaray karşısında kalesinde gördü.