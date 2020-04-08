Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.
08.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:33
Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başakşehir de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı.
Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi.
FORMAYI GİYDİ
Başakşehir formasını da giyen 18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu.
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