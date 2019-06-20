20.06.2019 19:46
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Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve Kudriashov'la sözleşme uzatmadı

Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve Kudriashov

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'un biten sözleşmelerini yenilemedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'un biten sözleşmelerini yenilemedi.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, her iki oyuncuya da teşekkür edildi ve sözleşmelerinin uzatılmayacağı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de yarım sezonda Spor Toto Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen 31 yaşındaki Serdar Taşçı, skora katkı veremedi.
Rus oyuncu Kudriashov ise Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 1 gol attı.
Öte yandan Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Riad Bajic'e de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Turuncu-lacivertlilerde 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 37 resmi maçta 12 gol kaydetti.
Kaynak: AA
Serdar Taşçı, Başakşehir, Spor

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