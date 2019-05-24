Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor
ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir
, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.
Medipol Başakşehir, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. İstanbul
ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.
Son 7 maçta 1 galibiyet
Turuncu-lacivertli takım ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.
Medipol Başakşehir, son 7 maçında yalnızca sahasında MKE Ankaragücü
'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu süreçte 3 yenilgi, 3 de beraberlik yaşadı. Volkan Babacan
ligde ilk kez forma giydi
Medipol Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan bu sezon ligde ilk kez Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giydi.
Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanan Mert Günok
'un yerine oyuna dahil olan Volkan, kalan dakikalarda kaleyi korudu.
İstanbul
, Aytemiz Alanyaspor
, Başakşehir
, Spor
Kaynak: AA