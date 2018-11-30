Medipol Başakşehir, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia
ve Alparslan Erdem
, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
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