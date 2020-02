Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir 'e konuk olacak Sporting Lizbon takımının yardımcı antrenörü Emanuel Ferro ilk maçta elde ettikleri 3-1'lik sonucun kendilerini yanıltmaması gerektiğini ve tur için tüm dikkatlerini yarınki karşılaşmaya vermeleri gerektiğini söyledi.Teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in (Silas) UEFA maçlarına uygun lisansı olmamasından dolayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısına kaleci Luis Maximiano ile katılan Ferro, "Başakşehir kaliteli bir takım. İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı. Maça hızlı başlayarak gol atmalıyız. 'Tur için favoriyiz' diyemeyiz ama avantajımız var. Yarın bizi atmosfer ile etkilemeye çalışacaklar. Her oyuncum yapması gerekeni biliyor." dedi.Ferro, bir gazetecinin, "Teknik direktör Silas'ın, 'Başakşehir ilk maçta 4-4-2 oynadı, bu maçta 4-3-3 olarak sahaya çıkabilir.' sözlerine katılıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Sporting her taktiğe karşı hazır durumda. Çok kapasiteli bir takımız. 3-1 kazandık ama rövanşta farklı varyasyonlar deneyebiliriz. Yarın her şeye hazırlıklı durumdayız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Luis Maximiano: "Çok kaliteli bir takım ile oynayacağız"Sporting Lizbon'un kalecisi Luis Maximiano da yarın zorlu bir maç oynayacaklarını ancak turu geçmek için hazır olduklarını söyledi.Yarınki maça odaklandıklarının altını çizen Maximiano, "İlk maçta da oynadım. Başakşehir istediği atakları yapamadı ama çok kaliteli bir takım. Yarın ev sahibi olan taraf olacaklar o yüzden çok zor bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.Maximiano, "Portekiz Milli Takım kalesini Rui Patricio'dan almayı hedefliyor musun?" sorusuna ise, "Önceliğim yarın oynayacağımız zorlu mücadele. Rui Patricio, Portekiz için çok önemli, büyük bir kaleci ama ben kendi yoluma bakıyorum. Şu anda bu maça odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.