Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır - Spor

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

26.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:21Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın 'in Sporting Lizbon ekibini ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 21:35:46