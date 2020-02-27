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Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

27.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:11Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

Ülkemizi 'da temsil eden tek takım olan Medipol , UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Portekiz'de oynanan ilk maç Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA TARİH YAZDI

İlk defa 2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele eden İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda AZ Alkmaar'a dış sahada 2-0, evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. 2016-2017 sezonunda yine Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rijeka ile rakip olan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Club Brugge ile ilk mücadelede 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca aynı sezon Avrupa Ligi'nde gruplarda Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ilk dış saha galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya'da Mönchengladbach'ı devirerek tarihinde ilk defa grup aşamasını geçerek tur atladı.

Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

VİSCA GOL SAYISINI 12'YE ÇIKARDI

Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon karşısında umutlarını sürdüren golü, 90+1. dakikada atan Edin Visca, İstanbul ekibine turu getiren golü de 119. dakikada penaltıdan atmayı başardı. Sporting Lizbon ağlarını iki kez sarsan Visca, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 12'ye yükseltti. Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor

HABER YORUMLARI (17)
DEMİR555:ligin lideri avrupa''da da yoluna devam ediyor. Fazla söze gerek yok. Helal olsun. .
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YUSUF D.:Bir GS. lı olarak gurur duydum, kutlarım, ancak O. Buruk''a bir lafım olacak, gole şiddetle ihtiyaç varken 89. dakikada mı oyuncu değişikliği yapılır, sanki öndeymiş de. . vakit geçiriyor gibi, ne yapacak Bebeto. . 3-4 dakikada uçacakmı? Visca son dakikada golü atmasa. . medya sana o golü atardı. . yırttın.
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NEDEN BU ÖFKE:BU CİMBOMLLAR NEDEN BU KADAR SAYGISIZ ADAMLARA HELAL OLSUN 1-3 GERİDEN GELMİŞ4-1 TUR ATLAMIŞ GERCEKTEN TAKTİRE SAHEN TBLR DEMEK VARKEN NEDİR BU KISKANCLIK YAZIKLAR OLSUN
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ERENDERDİÇOK:Prestijli rakipte olsa maç sahada kazanılır tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum.
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ADINIZI YAZIN:Vay beee. . . helal
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HAHAHA:en fazla geleceği yer orası ne yani cimbom gibi uefa kupasını mı alacak bunlar sadece gülünür hahaha
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UNUTMUŞUM:ha doğruya onu unutmuşum hadi ben cahilim bu gazetecilerde mi cahil insan bi yazar böyle olduğunu. finale kadar başarılar başakşehir
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PİKE:Bence öyle düşünme ülke puanı lazım yoksa şampiyonumuz direk gidemez şampiyonlar ligine Ne kadar giderse o kadar iyi başarılar başakşehir
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BARİS KOC:helal size bir bjk li olarak gururluyum fransadan saygi sevgiler
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CETO:vallahi helal olsun . . . . süper
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