Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

21.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:28 Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Medipol , Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:02   Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
09:56   Aman Yusuf Demir elden kaçmasın! - Spor
09:56   Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Derbiyi birlikte izleyelim - Spor
09:52   Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den "son 16 tur" değerlendirmesi - Spor
09:36   Son Dakika | Galatasaray'dan ikinci transfer! Mert Hakan Yandaş ikna edildi - Spor
22:02   Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Spor
20:52   BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
21.12.2019 10:08:25