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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

15.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:58Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Medipol , Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında İttifak Holding ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ise 14 puana sahip.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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