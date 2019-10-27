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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.10.2019 19:32Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas-şut çalışmasıyla tamamlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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