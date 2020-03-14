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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

14.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:26
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor 'a konuk olacak Medipol Başakşehir , hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'a gidecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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