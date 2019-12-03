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Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak.

03.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:00Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde
Medipol , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu 'la karşılaşacak.
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, deplasmandan galip ayrılarak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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