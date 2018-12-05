05 Aralık 2018, 22:51
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Medipol Başakşehir, Türkiye Kupasında Adana Demirspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupasında Adana Demirspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor'a konuk Medipol Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'un golünü 54. dakikada penaltıdan Orhan Taşdelen kaydederken, Medipol Başakşehir'in golü 85. dakikada penaltıdan Visca'dan geldi.

MAÇ İÇİNDE GERGİNLİK

Mücadelenin 81. dakikasında saha karışırken iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Başakşehir'den Manuel da Costa, Adana Demirspor'dan ise Traore kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta oynanacak.

Türkiye Kupası,Adana Demirspor,Başakşehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 22:51



YORUMLAR (1)
ADANALI: Yazık vallahi yazık. Gökhan İnler e dokunulmadı bile. Ahlaktan eser yok. Hakem de satlık olduğu için yan hakeme sormadı bile. Yazıklar olsun bu hakemlere
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