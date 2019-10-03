Haberler » Spor » Haber

Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.

03.10.2019 18:48Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo



Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:06 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
22:06 Basel maçından notlar
22:03 İstanbul başakşehir - borussia mönchengladbach: 1-1
22:02 Wolverhampton: 0 - 1
22:00 UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)
21:59 Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı
21:58 Havalı Silahlar Federasyon Kupası