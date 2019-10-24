Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi!

Medipol Başakşehir, J Grubu 3. maçında Avusturya'nın Wolfsberger takımını sahasında ağırladı. Turuncu-lacivertliler, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertli takım bu sezon grup aşamasında galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri bundan önce oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2 de Avrupa Ligi grup müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Grubun diğer mücadelesinde Roma, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

İRFAN İLK AVRUPA GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kulüp kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Wolfsberger karşısında kaydetti. Bu sezon turuncu-lacivertlilerle 10 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. İrfan Can, bu sezon ilk golünü ligde Çaykur Rizespor maçında atmıştı.