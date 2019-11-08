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Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi.

08.11.2019 00:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:06

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 73. dakikada penaltıdan Edin Visca, 84 ve 87. dakikada Enzo Crivelli'den geldi.

BAŞAKŞEHİR, ROMA'YI KONUK EDECEK

Ev sahibi ekipte Rnic kırmızı kart gördü. Grubun 5. haftasında Başakşehir evinde Roma ile karşılaşacak. Wolfsberger ise sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.

"BU SONUCU ALACAK BİR OYUN OYNAMADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Maç sonunda konuşan Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen,"Tabii çok mutluyuz ama dürüst olmak lazım, bu sonucu alacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum, rakibimizin de pozisyonları var." diye konuştu.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor


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