27 Şubat 2019, 15:31
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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