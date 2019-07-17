17.07.2019 18:51
Haberler» Spor» Haber

Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımıyla yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu.

Takımın forma sponsoru olan Macron firmasının Münih'teki merkezinde başlayan video, takımın üç önemli ismi Robinho ile yeni transferler Aziz Eraltay ve Fredrik Gulbrandsen'in yeni sezon formaları ile görülmesiyle devam etti.

Gulbrandsen lacivert, Aziz Eraltay turuncu ve takımın yıldızı Robinho da alternatif olarak üretilen gri forma ile topla hünerlerini sergiledi.

Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları bugün satışa çıktı.

Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı
Kaynak: AA
Başakşehir, Robinho, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:17   Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
21:16   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
21:16   Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum...
21:15   Futbol: Hazırlık maçı
21:14   Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı
21:09   Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor
21:06   Süper Lig fikstür çekimi / Canlı