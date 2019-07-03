03.07.2019 23:07
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Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor

Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınma ve hareketlilik ile başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Topa sahip olma ve dar alan oyun çalışmalarıyla antrenman sona erdi.
İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.


Kaynak: DHA
Başakşehir, Spor

YORUMLAR (2)
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